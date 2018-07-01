دولة عربية تعلن اختيار مئات المأذونات الشرعيات ... لأول مرة

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت وزارة العدل المغربية، أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة «مأذون شرعي» من بين مشاركين في مسابقة فُتحت أمام النساء لأول مرة.

ومثّلت النساء 40% من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أُجريت في مايو (أيار) الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة. ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثِّق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.

وأوضحت وزارة العدل المغربية أن نسبة الناجحات من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ«التاريخي».