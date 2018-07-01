دولة عربية تعلن اختيار مئات المأذونات الشرعيات ... لأول مرة دولة عربية تقرر قطع الانترنت كلية عن الشعب لهذا السبب الحكومة اليمنية : السعودية تقود «تحالفا قويا» يجب أن يستمر - لهذه الاسباب بحضور الأمراء والوزراء... الملك سلمان يعقد لقاء مهما في جدة وفاة فنانة عربية شهيرة .. ثائرة قوات الجيش تنزع المزيد من الألغام التي زرعتها المليشيا احذروا - مواد مسرطنة في منازلكم وتستخدمونها يوميا التحالف يعلن رسميا عن موقفه من تحرير مدينة زبيد . ويكشف عن عمليات عسكرية تحقق النصر والتقدم #عاجل وزارة النفط تعلن عن التزمات جديدة .. وتسوق هذه البشارات للمواطنين . الطيران يفتك بالانقلابيين والشرعية تعزز «بلواء عسكري جديد» والمعارك على أشدها - اخر مستجدات معارك الساحل
أعلنت وزارة العدل المغربية، أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة «مأذون شرعي» من بين مشاركين في مسابقة فُتحت أمام النساء لأول مرة.
ومثّلت النساء 40% من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أُجريت في مايو (أيار) الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة. ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثِّق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
وأوضحت وزارة العدل المغربية أن نسبة الناجحات من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ«التاريخي».