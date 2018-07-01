الحكومة اليمنية : السعودية تقود «تحالفا قويا» يجب أن يستمر - لهذه الاسباب

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- سبأ

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قالت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين 23 يوليو/تموز 2018م ان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015 يجب ان يستمر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،إن المملكة العربية السعودية، قادت تحالفاً عربياً قوياً، يجب أن يستمر للحفاظ على الدين والهوية، ومواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار الوطن العربي.

وأشار الدكتور بن دغر ،خلال استقباله ،اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر،الى عمق العلاقات الأخوية، بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وما تتمتع بها من علاقات المحبة والأخوة والتاريخ والعادات والتقاليد والروابط المشتركة، الممتدة على مر التاريخ .. مشيداً بالمواقف الأخوية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لبلادنا من دعم ومساندة، والتي كان آخرها إطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي انقذت اليمن من الأطماع الإيرانية وأنهت أحلامه التوسعية.

وقال رئيس الوزراء "إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لبلادنا، ساعدت في تخفيف معاناة شعبنا وحافظت على اقتصاده من الانهيار، حيث أسهمت الوديعة السعودية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بإيداعها في البنك المركزي على استقرار سعر الصرف، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة ".. مثمنا تلك المواقف التي لن ينساها شعبنا اليمني وستضل خالده.

من جهته اكد السفير السعودي ،دعم. القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وجدد السفيرً دعم المملكة للحكومة الشرعية في مهامها لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة ومكافحة الارهاب والمضي نحو استكمال انهاء الانقلاب، والانطلاق الى المستقبل الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من المشاريع التي قدمتها المملكة العربية السعودية لبلادنا، حيث أكد السفير السعودي أن المشاريع التي ستقدمها المملكة ستشمل جميع محافظات الجمهورية .