قوات الجيش تنزع المزيد من الألغام التي زرعتها المليشيا

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تمكنت فرق الهندسية ،اليوم الأثنين 23يوليو/تموز2018م، من نزع اكثر من 200 لغم ارضي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بقريتي الجعدة والحراملة بمديرية حيران محافظة حجة.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان فرق الهندسة العسكرية تمكنت من انتزاع مئتين لغم ارضي مختلف الانواع والأحجام والمهام زرعتها مليشيات الحوثي في قريتي الجعدة والحراملة بحيران.
واكد المصدر ان تلك الألغام تم نزعها من القريتين فقط ، مضيفا ان فريق الهندسة العسكرية مستمر في عملية تطهير القريتين من الألغام وتأمينها بشكل كامل.