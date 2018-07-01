الطيران يفتك بالانقلابيين والشرعية تعزز «بلواء عسكري جديد» والمعارك على أشدها - اخر مستجدات معارك الساحل

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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شن طيران التحالف بقيادة السعودية اليوم الاثنين 23يوليو/تموز 2018م غارات عنيفة ومكثفة على مواقع الانقلابيين في الحديدة (غرب اليمن) فيما دفعت الشرعية بلواء عسكري الى جبهة الساحل.

ودفعت الشرعية اليمنية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الماضية، حيث انضم إلى جبهة القتال لواء جديد تشكل من أبناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات #الحوثي في محيط مدينة زبيد وسط تقدم الجيش إلى ضواحي المدينة وتطويق الميليشيات فيها من ثلاث جهات.

وتدور المواجهات بحسب مصادر ميدانية في مناطق القَريمة والمَسلب بإسناد جوي كثيف من طائرات التحالف التي استهدفت مواقع وأهدافا للميليشيات في مناطق عدة بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية أن أكثر من خمسين عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح عشرات آخرون خلال المواجهات البرية والقصف الجوي الذي استهدف تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات خلال الساعات الماضية في مختلف محاور القتال بجبهة الساحل الغربي جنوب وشمال محافظة الحديدة.

طائرات التحالف قصفت مجاميع من عناصر الميليشيات في مزارع السويق والمغرس وفي ضواحي مدينة زبيد.

أما في مديرية الدريهمي فاستهدفت الطائرات تجمعات وتعزيزات للميليشيات في منطقة وادي رُمان وقَضْبة وطريق اللاوية على المشارف الجنوبية لمدينة الحديدة.

كما قصفت الطائرات تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات جوار مصنع كمران عند المدخل الشرقي للمدينة، وتعاملت مروحيات الأباتشي مع تجمع للميليشيات الحوثية في منطقة بني علوي، بمديرية اللحية شمال محافظة الحديدة.