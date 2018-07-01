الجيش الوطني يفاجئ الحوثيين بمحافظة الحديدة بعملية عسكرية واسعة مدعومة بغطاء بري وجوي .. تفاصيل عاجلة

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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دقت ساعة الصفر وبدأت مرحلة جديدة يخوضها الجيش الوطني في محافظة الحديدة لتحرير بقية المناطق التي مازالت تحت يد المليشيات الحوثية ، حيث أطلق الجيش الوطني اليوم عملية عسكرية واسعة بدعم جوي من طائرات التحالف لتحرير مديرية زبيد بمحافظة الحديدة من يد المليشيات الحوثية .

حيث نجحت قوات الجيش الوطني من قوات الجيش الوطني، من اقتحام اجزاء من مديرية زبيد ووصل الى عدة اماكن فيها ، حيث تم تمشيط عدة مزارع وقرى غرب مدينة زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة.

كما نجح الجيش الوطني من طرد المليشيات الحوثية والسيطرة على مواقعهم

بعد معارك عنيفة سقط على فيها عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية .

وقالت مصادر عسكرية لمارب برس ان المليشيات الحوثية خسرت اعدادا كبيرة في صفوفها قدرت باكثر من 42 مقاتلا من المليشيات اضافة الى حرق العديد من الاطقم والاليات العسكرية الثابتة في مواقع المليشيات .

واضاف المصدر لمارب برس ان الساعات القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات . وان عملية التحرير ستستمر ..حتى تطهير كل شبر في محافظة الحديدة .