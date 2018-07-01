«شاب» فر من جبهات القتال يرمي «بطفله الصغير» من مرتفع شاهق وينتحر - تفاصيل مأساوية

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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انتحر شاب يمني، امس الاحد 22 يوليو/تموز2018م ،كان يقاتل في صفوف الانقلابيين ، برمي نفسه من ارتفاع شاهق في احدى مديريات العاصمة صنعاء.

ودفعت الفاقة الشديدة بشاب عشريني الى الانتحار مع ابنه الوحيد من أعلى أحد مرتفعات مديرية مناخة (غرب صنعاء).

وقالت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة، أن الشاب محمد حسين العرسة (24سنة) أقدم، أمس الأحد، بعد عودته من جبهات مليشيات الحوثي على الانتحار مع طفله الصغير"مصطفي" من أعالي أحد مرتفعات مديرية مناخة.

وأوضحت أن الشباب العرسة، رمى طفله (3 اعوام) من أعلى الجبل ثم رمى بنفسه ،تاركا خلفه زوجته الحامل بطفلها الثاني.

ولفتت المصادر، الى أن الشاب المنتحر كانت قد استغلت مليشيات الحوثي ظروفه المعيشية الصعبة، ودفعت به الى القتال في صفوفها، غير إنه مالبث أن فر من الجبهة قبل نحو شهرين وعاد لينتهي به الأمر الى الانتحار مع طفله الوحيد.

واشارت المصادر إلى أن مشرف الحوثيين في المنطقة رفض دفن جثة الشاب بحجة البحث عن الجاني، إلا أن سكان المنطقة أصروا على دفنه، مؤكدين أنه انتحر بسبب الظروف المعيشية التي يمر بها.

ويعاني الكثير من الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين من ضغوط نفسية كبيرة، خصوصا أولئك الذين ذهبوا بالقتال مع الانقلابيين.