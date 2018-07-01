السعوديات يطلقن لمواهبهن العنان والجديد «عازفة بيانو خطفت الاضواء»

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خطفت عازفة البيانو السعودية إيمان قستي الأضواء في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بـ الرياض، في الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للثقافة السبت، حيث كانت السعودية مفتاح انطلاق الفعالية، التي شاركت فيها الموهبة العالمية #كلوي_شوا أمام مئات الجماهير، وحظيت الفقرات بتصفيق لافت.

وقالت قستي إنها قدمت خمس مقطوعات موسيقية متنوعة تدربت عليها بطرق احترافية، لتقدمها للجمهور المتعطش.

وأضافت: "كان لاحتواء هيئة الثقافة دور كبير في زرع الثقة وتطوير موهبتي، فقد نشأت على حب العزف على البيانو منذ الصغر، وكنت أتدرب على يد والدتي وعمري خمس سنوات. وسأقدم اليوم الاثنين حفلة أخرى في جامعة دار الحكمة بجدة بعد نجاح الأولى في #الرياض".

وتابعت: "مازلت طالبة جامعية في قسم الإنجليزي، وأرغب في إثبات نفسي على الساحة الفنية، وسأنطلق في حفلات إلى العالمية

أما مفاجأة الحفل فكانت مشاركة أعجوبة الكمان العالمية كلوي شوا التي لم تتجاوز ١١ سنة، وقدمت عرضاً استثنائياً أرغم الجمهور على الوقوف لها والتصفيق، خصوصاً بعد حصدها مؤخراً جائزة "مينوهن" التي تعتبر أهم مسابقة دولية لعازفي الكمان تحت سن 22 ويشارك فيها الموهوبون من مختلف دول العالم.

عازفة سنغافورة الصغيرة

ورافق العازفة السنغافورية في مقطوعتها، الرئيس الفني لمسابقة مينوهن، جوردن باك، حيث قدموا عرضاً موسيقياً فريداً من نوعه.

ويأتي تنظيم العرضين الموسيقيين في السعودية، انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للثقافة على تسليط الضوء على أهمية فناني الأداء ورفع الوعي حول هذا النوع من الموسيقى، وذلك في سياق خطط الهيئة لتوفير خيارات فنية متنوعة للجمهور في السعودية، وتعزيز التجربة الإبداعية عبر تنظيم مناسبات نوعية وراقية.