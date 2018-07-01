نجم كرة قدم شهير يعلن الاعتزال بسبب «عدم الاحترام»

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أعلن لاعب كرة القدم الألماني (صاحب الأصول التركية) مسعود أوزيل الأحد اعتزاله اللعب الدولي.
وفي بيان على صفحته بتويتر قال أوزيل (29 عامًا) "بقلب مثقل بالحزن وبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة؛ فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام".
وأضاف "اعتدت على ارتداء القميص الألماني بفخر، لكني الآن لا أرتديه".
وشارك لاعب خط الوسط المهاجم في 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، منذ ظهوره الأول مع منتخب الماكينات عام 2009، وكان أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل.
ولكن عقب الخروج الموجع لألمانيا من مرحلة المجموعات في المونديال الأخير بروسيا، شعر أوزيل بأنه أصبح بمثابة كبش فداء لهذا الإخفاق بسبب جذوره التركية وقضية صورته مع أردوغان.
وقال أوزيل في وقت سابق إن لديه قلبين: أحدهما ألماني والآخر تركي.