هربوا من «موت الحديدة» فقتلوا في «عدن وهم نامون»

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افادت مصادر اعلامية اليوم الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018 ، بمقتل شخصين واصابة اخرين في هجوم مسلح بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وفي التفاصيل «قُتل اثنين من نازحي محافظة الحديدة، وأُصيب 5 آخرين بجروح مختلفة، إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مخيم لهم في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة» .
وقال صحيفة «عدن الغد»، إن مسلحين مجهولين هاجموا مخيم للنازحين في جولة القاهرة بحي الشيخ عثمان بقنبلة يدوية، فجر اليوم الاثنين، ثم لاذوا بالفرار.
ونقلت عن سكان محليين قولهم، إن المسلحين ألقوا القنبلة على النازحين الذين كان أغلبهم من العمال وينامون في بدروم أرضي، بعد أن نزحوا من مدينة الحديدة (غربي البلاد)، مما أدى إلى مقتل شخصين احدهما يدعى إبراهيم جايد.