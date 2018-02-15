عاجل : صعود كبير للدولار والريال السعودي يرتفع - تعرف على اسعار الصرف

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شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية امام العملة المحلية اليوم الاثنين 23يوليو/تموز2018م ارتفاعا كبيرا.
وقفز الدولار الامريكي الى اكثر من 500 فيما وصل الريال السعودي الى 134.
ومن شأن هذا التدهور في قيمة العملة المحلية التأثير في ارتفاع اسعار المواد الاساسية الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع والاحتياجات.
وفيما تسبب الانقلاب بهذا التدهور المخيف للعملة الوطنية منذ سبتمبر 2014 ،فان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا فشلت في ان تحافظ على استقرار سعر الصرف.
فيما يلي ينشر مأرب برس اسعار بيع وشراء ابرز العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين /
#شراء :
السعودي : 134.5
الدولار : 505
الدرهم : 135
الاسترليني :640
#بيع :
السعودي : 138
الدولار : 508
الدرهم : .137
الاسترليني : 660