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يبدو أن اللاعب ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط ونجم نادي ريال مدريد الأسباني لا يوي الانصياع لمطالب إدارة النادي الملكي من أجل البقاء داخل ملعب سانتياغو برنابيو خلال الموسم المقبل 2018-19.
صحيفة "ماركا" الأسبانية تقول أن اللاعب الدولي الكرواتي قد تقدم بطلب إلى جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد للفريق الأبيض من أجل السماح له بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن الأمر لم يكُن مُفاجئًا بالنسبة للمدرب الأسباني، وذلك بعدما دخل الرحيل إلى مخططات كوفاسيتش منذ شهر مايو/آيار الماضي، وأكدته بنفسها "الصحيفة" في 23 يونيو/حزيران.
فيما كان قد تحدث كوفاسيتش في تصريحات للصحيفة حول مستقبله، حيث قال " أود أن ألعب أكثر في مدريد لأنني أحب كرة القدم وأن أكون في الملعب. أعلم أنه من الصعب أن ألعب أساسيًا هنا، خاصة لأنني وصلت في سن صغيرة للغاية ".
ثم أضاف الكرواتي في تصريحاته قائلًا " أنا أتفهم الموقف، لكن هذا هو السبب في أنني أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لي أن أذهب إلى نادي آخر حيث سيكون لدي فرصة للعب بشكل منتظم كأساسي. إنها فرصة أعتقد أنني بإمكاني الحصول عليها وأريدها الآن ".
ويُعاني كوفاسيتش بقوة بسبب تواجد الثلاثي كاسيميرو، لوكا مودريتش وتوني كروس كأساسيين في خط الوسط مما يجعل مشاركته كأساسي صعبة للغاية على اللاعب الذي يرى أن الرحيل أفضل حل له في الوقت الحالي.
يُذكر أن ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يرغبان بقوة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عامًا هذا الصيف وسط مطالبة ريال مدريد بالحصول على 80 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن خدماته.