وفاة مختطف تحت التعذيب الوحشي في سجون المليشيات بصنعاء

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توفى أحد المعتقلين في سجون المليشيات الانقلابية بالعاصمة صنعاء، جراء تعرضه للتعذيب الوحشي .
وقال المحامي عبدالرحمن برمان في منشور على صفحته بالفيس بوك، ، إن المعتقل عمر الريامي توفى اليوم الاحد، داخل جهاز الامن القومي بصنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات بعد اعتقال واخفاء قسري دام اكثر من عام .
الجدير ذكره ان العشرات من المختطفين في سجون المليشيات توفوا تحت التعذيب الوحشي، بعدد من السجون الحوثية.