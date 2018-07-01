وفاة مختطف تحت التعذيب الوحشي في سجون المليشيات بصنعاء

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 353



توفى أحد المعتقلين في سجون المليشيات الانقلابية بالعاصمة صنعاء، جراء تعرضه للتعذيب الوحشي .

وقال المحامي عبدالرحمن برمان في منشور على صفحته بالفيس بوك، ، إن المعتقل عمر الريامي توفى اليوم الاحد، داخل جهاز الامن القومي بصنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات بعد اعتقال واخفاء قسري دام اكثر من عام .

الجدير ذكره ان العشرات من المختطفين في سجون المليشيات توفوا تحت التعذيب الوحشي، بعدد من السجون الحوثية.