الجيش يطلق عملية عسكرية لاستكمال ‏تحرير هذه المنطقة

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أطلق الجيش اليمني، عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية التحيتا جنوبي شرق محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية وفقاً لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية " إن قوات من الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي شنت حملة عسكرية لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مديرية التحيتا جنوب شرق الحديدة"
وأضافت المصادر أن العملية العسكرية استهدفت جيوب مليشيا الحوثي في مزارع القريمة، والمشاريق الواقعة شرقي وجنوبي شرق مدينة التحيتا".
وأكدت أن المعارك كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات من مقاتليها بين قتلى وجرحى وأسرى.
من جهة أخرى، قُتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرين بثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على تجمعات سكانية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر محلي يمني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن المليشيا أطلقت القذائف من مواقعها في جبل رأس على 3 منازل في مدينة حيس، وأن القذائف تسببت في مقتل سبعة أشخاص من بينهم أربعة أطفال ونساء".
وفي حادث منفصل، قُتل مدنيان أحدهما طفل في قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي، واستهدفت تجمعا في ذات المدينة.
وقالت مصادر محلية يمنية " إن المليشيا أطلقت قذيفة هاون أصابت تجمعا لمدنيين يتزودون بمياه الشرب ويقع في حي سكني بحيس".
وخرج العشرات من الأهالي بالمدينة في تظاهرة طالبوا فيها قوات الجيش بملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع تُطلق منها المليشيا قذائفها نحو المدينة.