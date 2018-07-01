فرنسا: لا مفاوضات تجارية مع أمريكا قبل سحب التعريفات الجمركية مقتل 7 مدنيين جراء قصف المليشيا احياء سكنية في حيس الألماني أوزيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي مخطط عسكري جديد وخطير يكشف ملامحة الرئيس هادي اليوم لقطع أوردة الحوثيين فرحة غامرة في كل صفوف الجيش الوطني بمحور تعز عملية عسكرية لاستكمال تحرير التحيتا وتطهيرها من المليشيا إعلامية سعودية تعتذر عن ظهور غير محتشم مدرب كرواتيا مطلوب في إيران انتصار جديد للأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب – سقوط خلية بكامل أعضائها دولة عربية تخطط لالزام الفتيات بالخدمة العسكرية
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير "ان الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم".
واضاف لو مير في حديث للصحفيين في مؤتمر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ،اليوم الأحد 22يوليو/تموز2018م،في بوينس أيرس"لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. ومضى يقول إن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية".