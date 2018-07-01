فرنسا: لا مفاوضات تجارية مع أمريكا قبل سحب التعريفات الجمركية

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير "ان الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم".

واضاف لو مير في حديث للصحفيين في مؤتمر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ،اليوم الأحد 22يوليو/تموز2018م،في بوينس أيرس"لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. ومضى يقول إن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية".