مقتل 7 مدنيين جراء قصف المليشيا احياء سكنية في حيس

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قتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد 22يوليو/تموز2018م، جراء سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب الحديدة (غرب اليمن) .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر طبي قوله" إن ثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي من مواقعها في جبل رأس استهدفت ثلاثة منازل في مدينة حيس اسفرت عن استشهاد 7 مدنيين بينهم 4 اطفال و امرأتين ورجل وأصيب 4 آخرين بجروح مختلفة".
ولفت المصدر الى ان أبناء مدينة حيس خرجوا ،اليوم، في مسيرة شعبية مطالبين قوات الجيش الوطني بملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع لاستهداف الأحياء السكنية وسقوط العشرات من المدنيين من أبناء المدينة.