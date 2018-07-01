الألماني أوزيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أعلن لاعب كرة القدم الألماني الجنسية صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل، اليوم الأحد22 يوليو/تموز2018م، اعتزاله اللعب الدولي.

وفي بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال أوزيل (29 عامًا)، "إنه بقلب ثقيل، وبعد الكثير من التفكير في أنه بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي بعد هذا السلوك العنصري الذي تعرضت له وعدم الاحترام" وفقا لما جاء بوكالة الأناضول التركية.

وأضاف "اعتدت على ارتداء القميص الألماني بهذا الفخر والإثارة، لكني الآن لا أرتديه".

وخاض أوزيل 92 مباراة دولية مع المنتخب الألماني في مختلف البطولات التي شارك فيها منذ عام 2009.

ونجح خلال ارتدائه قميص ألمانيا في تسجيل 23 هدفًا، وساهم في صناعة 40 هدفًا كأكثر لاعب ألماني في التاريخ.

وفاز بجائزة أفضل لاعب ألماني خمس مرات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس العالم 2014 مع "الماكينات".