مخطط عسكري جديد وخطير يكشف ملامحة الرئيس هادي اليوم لقطع أوردة الحوثيين

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شدد الرئيس هادي على ضرورة فتح جبهات جديدة في محافظة ذمار، بغرض قطع الإمدادات الحوثية، التي يتم تعزيزها باتجاه محافظتي تعز والبيضاء.
جاء ذلك استقباله اليوم الأحد، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ ذمارعلي محمد القوسي حيث اطلع الرئيس على مستجدات الأوضاع في المحافظة،
وشدد الرئيس على ضرورة فتح جبهات جديدة لتضييق الخناق على المليشيات الانقلابية الحوثيه وقطع شريان إمداداتها بالعدة والعتاد باتجاه محافظات إب وتعز والبيضاء.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الامكانات لتحقيق الانتصارات المأمولة بالتوازي مع النجاحات المحققة في الجبهات الاخرى، بحسب مانقلت وكالة "سبأ" الرسمية.