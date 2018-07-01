فرحة غامرة في كل صفوف الجيش الوطني بمحور تعز

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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بدأت قيادة محور تعز، اليوم الأحد، عملية صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني في المحافظة، وذلك لشهري أبريل و مايو من العام الجاري 2018 م.

وتشمل عملية الصرف منتسبي الجيش الوطني في جميع الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور، بمن فيهم كشف الملحق، بحسب المركز الاعلامي لقيادة المحور.

وتسير عملية صرف الرواتب وفق آلية لجان مالية، وكذا عملية الاستلام بالنسبة للأفراد كلا حسب لواءه ووحدته العسكرية في المحافظة.

وشرعت قيادة محور تعز الأسبوع المنصرم في صرف رواتب شهداء الجيش الوطني لشهرين، عبر مصرف الكريمي.

وكانت قيادة محور تعز قد اشارت ؛ إلى أن الأسباب التي أدت إلى تأخير صرف هذه الرواتب، هو إيقافها في عدن، وصرفت بعد توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي عقب لقاءه الاسبوع الماضي بقيادة تعز العسكرية في العاصمة المؤقتة .

وفي هذا الصدد تثمن قيادة المحور تضحيات وصمود أفراد الجيش في مختلف جبهات القتال، وهم يسطرون ملاحم بطولية ويقدمون التضحيات في سبيل معركة تحرير المحافظة من المليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة.

كما دعت كافة منتسيبيها إلى مزيد من الثبات، و شحذ الهمم، فالنصر قادم لا محالة وهو حليف تعز المدينة المقاومة، التي ضحت وبذلت وقدمت كل ما تملك من أجل الحرية والكرامة والدولة والمشروع الوطني الكبير.‏