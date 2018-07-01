عملية عسكرية لاستكمال تحرير التحيتا وتطهيرها من المليشيا

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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بدأت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الأحد 22يوليو/تموز2018م، ، عمليات تطهير واسعة للمزارع الواقعة شرقي وجنوبي شرق مدينة التحيتا، جنوبي الحديدة، (غرب اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية ان عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش الوطني انطلقت فجر اليوم، تستهدف جيوب مليشيا الحوثي الإنقلابية في مزارع القريمة، والمشاريق.

وبحسب المصادر ذاته فإن مقاتلات التحالف العربي تساند قوات الجيش الوطني بتطهير المزارع من جيوب المليشيا الحوثية.

وأكدت المصادر أن المعارك كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.