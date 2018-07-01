مدرب كرواتيا مطلوب في إيران

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، الأحد 22 يوليو/تموز، إن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، وصيف مونديال روسيا، تلقى عرضا لتدريب منتخب إيران خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء فارس، "قالت وسائل إعلام كرواتية إن زلاتكو داليتش مدرب منتخب بلادها، تلقى عرضا من إيران لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم".

وتابعت الوكالة الإيرانية، أن المتألق داليتش تلقى عروضا من منتخبات إفريقية وآسيوية، وذلك بعد إيصال منتخب بلاده لنهائي روسيا 2018.

وأشارت الوكالة، إلى موقع "سبورت نيوز" أن العروض إنهالت على داليتش من إيران وأوزبكستان واليابان ومصر.

ويحل زالاتكو داليتش في المركز الـ 23 في ترتيب مدربي العالم، من حيث الأجور السنوية، حيث يحصل على راتب سنوي (478 ألف إسترليني).

واختتمت الوكالة، أن الاتحاد الايراني لكرة القدم لم يصدر بيانا رسميا بخصوص هذه التقارير حتى اللحظة.

وكان داليتش استطاع التأهل بمنتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018، حيث سقط أمام الديوك الفرنسية برباعية مقابل هدفين.