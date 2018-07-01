انتصار جديد للأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب – سقوط خلية بكامل أعضائها

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ضبطت الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب، خلية تقوم بسرقة اموال وجوالات المواطنين خلال ازدحامهم لاستخراج وثائق في الاحوال المدنية.

وقال مدير عام فرع مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة، العقيد محمد عبدربه مجيديع لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الخلية تتكون من سبعة افراد تم القبض على كامل افرادها، متلبسين بسرقة اموال وجوالات المواطنين المزدحمين امام شبابيك المختصين لطلب وثائق الثبوتية الشخصية.

وأشار الى ان عملية التحريات والمتابعة الدقيقة على مدى اسبوع بعد تزايد شكاوى المواطنين والموظفين، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كافة افراد العصابة وباصا كانت تستخدمه العصابة للتنقل بين المحافظات ومخزن للمسروقات.

ونوه الى أن التحقيقات الأولية بينت ان افراد الخلية ممن يتعاطون الحشيش، وبعضهم يحمل اكثر من وثيقه مزوره، ومطلوبين امنيا لأكثر من محافظة على ذمة قضايا سرقات.