آخر الاخبار

مدرب كرواتيا مطلوب في إيران انتصار جديد للأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب – سقوط خلية بكامل أعضائها دولة عربية تخطط لالزام الفتيات بالخدمة العسكرية نساء الجوف يخرجن في «مسيرة غاضبة» دولة اسلامية تحقق تفوقا هائلا في مجال الحكومة الالكترونية إنشاء وكالة الفضاء التركية وهذه المشاريع خلال 100 يوم قادمة تعرف عليها قوات الجيش تواصل تطهير المناطق المحررة من الألغام مأرب برس ينشر قائمة الموت والشهادة ومحافظة عدن تتصدر أكثر المحافظات نشاطا للجريمة والتصفيات – قائمة أسماء لاعب كرواتيا الذي رفض «ميدالية المونديال الفضية» - لهذا السبب أوزيل يخرق حاجز الصمت ويسرد أزمته بشأن أردوغان

التجمع اليمني للاصلاح

انتصار جديد للأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب – سقوط خلية بكامل أعضائها

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 2106

 

ضبطت الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب، خلية تقوم بسرقة اموال وجوالات المواطنين خلال ازدحامهم لاستخراج وثائق في الاحوال المدنية.

وقال مدير عام فرع مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة، العقيد محمد عبدربه مجيديع لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الخلية تتكون من سبعة افراد تم القبض على كامل افرادها، متلبسين بسرقة اموال وجوالات المواطنين المزدحمين امام شبابيك المختصين لطلب وثائق الثبوتية الشخصية.

وأشار الى ان عملية التحريات والمتابعة الدقيقة على مدى اسبوع بعد تزايد شكاوى المواطنين والموظفين، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كافة افراد العصابة وباصا كانت تستخدمه العصابة للتنقل بين المحافظات ومخزن للمسروقات.

ونوه الى أن التحقيقات الأولية بينت ان افراد الخلية ممن يتعاطون الحشيش، وبعضهم يحمل اكثر من وثيقه مزوره، ومطلوبين امنيا لأكثر من محافظة على ذمة قضايا سرقات.

إقراء أيضاً
نساء الجوف يخرجن في «مسيرة غاضبة»
قوات الجيش تواصل تطهير المناطق المحررة من الألغام
مأرب برس ينشر قائمة الموت والشهادة ومحافظة عدن تتصدر أكثر المحافظات نشاطا للجريم
جثث مرمية على أرصفة عدن ... تصفيات جسدية وصمت أمني مريب
هزائم وانكسارات للانقلابيين في «حجة» - الجيش يحرر مواقع في «حيران» والزحف مستمر
الحكومة اليمنية تسلم المبعوث الاممي «ردا رسميا» بشأن «مقترحات الحديدة» وتضع «شرو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس