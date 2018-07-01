قوات الجيش تواصل تطهير المناطق المحررة من الألغام

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تمكنت الفرق الهندسية لنزع الألغام في قوات الجيش الوطني من نزع العديد من الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في عدة مناطق بمديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.
وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فان الفرق الهندسية تمكنت من نزع كمية من الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا الحوثية في مناطق جبال شعب، ومشارف القبيطة، وأطراف منطقة الجوازعة، بعد تحريرها.
ونقل موقع الجيش عن العميد ابوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي قوله: "إن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت لمئات من الألغام والعبوات الناسفة في طرقات المواطنين وعلى مشارف منازلهم في المناطق التي سيطرت عليها قبل ان يجري تحريرها".
وأضاف العميد الجبولي "ان تلك الألغام مثلت خطورة كبيرة على المواطنين في أطراف مديريات طور الباحة، والقبيطة، وحيفان".
وأوضح أن المليشيا الحوثية اعتمدت على أسلوب المكر والخديعة بزراعة ألغام صنعتها مموهة على هيئة أحجار جبلية مصبوغة بلون مماثل للبيئة التي تم غرسها فيها، لتلحق الأضرار البالغة بالمدنيين وتعيق تحركات مقاتلي الجيش الوطني.
وأضاف “سنمضي في مطاردة تلك المليشيا الإرهابية حتى القضاء عليها”، مؤكدا أن الجيش الوطني قطع شوطا في التقدم بين مديرتي القبيطة، وطور الباحة.