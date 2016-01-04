مأرب برس ينشر قائمة الموت والشهادة ومحافظة عدن تتصدر أكثر المحافظات نشاطا للجريمة والتصفيات – قائمة أسماء

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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من يقف وراء اغتيالات الائمة والدعاة بالعاصمة المؤقتة, وهل هناك جهة ما تخطط أن تكون مدينة عدن هي المدينة الخالية من الدعاة وائمة المساجد .

ثمة غرف مظلمة تمضي في مشروع جهنمي يستهدف علماء الأمة والمجتمع وأئمة المساجد والدعاة , في تحريك يوحي أن طرفا ما يرغب في إخماد الروح التدين في المجتمع , وعزل المجتمع عن مصادر التلقي للتربية والأخلاق , عبر الائمة والمصلحين , ولماذا تنشط هذه العمليات في هذا التوقيت بالذات وما الهدف منه .

تحرك جعل وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي أحمد عطية، يطالب في وقت سابق وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بالتحرك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن.

وقال عطية «كل يوم نصحو على جريمة اغتيال لإمام أو خطيب أو داعية، نناشد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من الخطباء والعلماء»، معتبراً ذلك جريمة بحق الدين والوطن والإنسانية.

لكن هذه الاستغاثة والمناداة لم تلق أي تجاوب من الأجهزة الأمنية, التي وصلت إلى درجة من الانفلات التي يستوجب على المسئولين فيها بسرعة تقديم استقالاتهم فورا .

رصد مأرب برس خلال مسيرة الغدر والخيانة التي نشطت في محافظة عدن وغيرها من المحافظات تصفية أكثر من ثلاثين عملية اغتيال لأئمة المساجد والدعاة والمصلحين خلال السنتين الماضيتين .

واليكم قائمة بأسماء ائمة المساجد فقط التي طالتهم عمليات الاغتيال أو نجو منها في المناطق المحررة حيث جاءت محافظة عدن في الصدارة لتصفيات أئمة المساجد .

1ـ الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي إمام مسجد ابن القيم (البريقه) تاريخ الاستشهاد 30/1/2016

2ـ الشيخ عبدالرحمن بن مرعي العدني» إمام ومؤسس مركز دار الحديث (الفيوش) 28/2/2016

3ـ الشيخ ياسر الحمومي امام مسجد بن باز (جعار) 15/6/2016

4ـ الشيخ عبدالرحمن الزهري إمام مسجد الرحمن (المنصورة) 23/7/2016

5ـ الشيخ صالح حليس إمام وخطيب مسجد الرضا (المنصورة) 15/8/2016

6ـ الشيخ ياسين العدني » امام مسجد زايد (المنصورة)10/10/2017

7ـ الشيخ فهد محمد اليونسي امام مسجد الصحابه (المنصورة) 18/10/2017

8 ـ الشيخ عادل الشهري امام مسجد سعد بن ابي وقاص في منطقة (انما) 28/10/2017

9 ـ الشيخ علي عثمان الجيلاني (كريتر بعدن) 4/1/2016

10ـ الشيخ العمراني أمام وخطيب جامع الصحابة (المنصورة) 5/12/2017

11ـ الشيخ فائز فؤاد أمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف بحي (التقنية) 12/12/2017

12 ـ الشيخ أيمن بايمين أحد الأئمة في مسجد العادل بمدينة (انماء) 18/1/2018

13 - الشيخ شوقي الكمادي امام مسجد الثوار المعلاء 13/2/2018

14- اغتيال الشيخ محمد راغب بازرعة إمام وخطيب مسجد عبدالله عزام بـ (المعلا) 21/7/2018

15- عيدروس بن سميط (حضرموت) 2/3/2018.

16- الشيخ ثابت الهلالي، إمام وخطيب جامع (الحبيلين) 3/8/2016

17ـ الشيخ حزام علي ناجي الحيقي إمام مسجد في مفرق الشعيب (الضالع) 16/11/2017

18- الشيخ محمد الذبحاني إمام وخطيب جامع السعيد في (تعز) 14/5/2018

19- الشيخ بشار السلفي إمام مسجد الحسني في (لحج) ، تعرض لاصابه بعد محاوله اغتيال فاشله 25/7/2016

20- الشيخ عائد الخطيب إمام جامع الفاروق، في منطقة دار سعد، تعرض لاصابه، بعد محاوله اغتيال فاشله 25/7/2016

21 _ في يوم 30/3/2018 تعرض ثلاثة من ائمة المساجد السلفيين في التوجيه المعنوي لحادث مروري مشبوه فيه , اثناء عودتهم من جبهة المخا

وتوفي على اثره الشيخ وضاح إمام مسجد أبي بكر الصديق بالمنصورة , واصيب الشيخ حامد إمام مسجد الهاشمي والشيخ عبدالرؤوف العدني إمام مسجد التوحيد.

إضافة إلى أكثر من 18 داعية وشيخ علم تم تصفية غالبيتهم في مدينة عدن خلال الفترة الماضية .

هذه التحركات التوحشية ضد الائمة والمصلحين جعلت الكثير من الائمة والدعاة يغادرون مدينة عدن .

مصادر مطلعة في مكتب الأوقاف في محافظة عدن كشفت في وقت سابق أن مساجد المدينة، باتت تفتقر إلى خطباء وأئمة بعد مغادرة أكثر من 123 إمام وخطيب مسجد، خلال الأشهر الماضية، في محافظة عدن، نتيجة تزايد أعمال الاغتيالات التي طالت أئمة المساجد فيها.