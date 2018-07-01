لاعب كرواتيا الذي رفض «ميدالية المونديال الفضية» - لهذا السبب

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رفض اللاعب الكرواتي نيكولا كالينيتش الحصول على الميدالية الفضية الخاصة بالمركز الثاني في كأس العالم التي اختتمت قبل نحو أسبوع في روسيا.
وخسرت كرواتيا الأحد الماضي نهائي المونديال أمام فرنسا بنتيجة 4-2، وحصل اللاعبون على ميداليات فضية في أفضل إنجاز في تاريخ المسابقة.
وقال كالينيتش إنه لا يمكنه قبول الميدالية لأنه لم يشارك مع المنتخب خلال كأس العالم.
وكان مدرب المنتخب زلاتكو داليتش قد قرر استبعاد اللاعب من كأس العالم عقب رفضه الدخول بديلا في المباراة الأولى أمام نيجيريا يوم 16 يونيو/حزيران الماضي.
وادعى كالينيتش حينها معاناته من آلام في الظهر، غير أن المبرر لم يكن كافيا في نظر الطاقم الفني للمنتخب.
ووجد اللاعب نفسه في موقف حرج بعدما ترك منتخب بلاده منقوصا طوال فترة البطولة، وغاب عن المساهمة بالنتيجة التاريخية التي حققتها كرواتيا في المونديال.