بسبب مصير «ديبالا».. «صلاح» يرفض الانتقال إلى برشلونة

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لن يغلق باب سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الحالي، فبعد ضمه «آرثر» من البرازيل، و«لينغيلت» من فرنسا، ما زال هناك العديد من الصفقات من المزمع إبرامها، في إطار سعي إدارة البلوغرانا لتكوين فريق مدجج بالنجوم استعدادا لاستحقاقات الموسم الجديد 2018-2019.

وأوضح موقع «دون بالون» الإسباني، أن كبرى صفقات برشلونة لهذا الصيف تتمثل في التعاقد مع نجم نادي ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، الدولي المصري «محمد صلاح»، الذي سيكلف خزينة العملاق الكتالوني 180 مليون يورو، على أقل تقدير.

وأضاف «دون بالون»، أن «صلاح» رفض على لسان موكله فكرة الانتقال إلى برشلونة، رغم تقديم الأخير راتب سنوي له يقدر بـ22 مليون يورو.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن رفض «صلاح» ليس لتفضيله الانتقال إلى الغريم التقليدي، ريال مدريد، ولكن بسبب تخوفه من هيمنة الأسطورة «ليونيل ميسي» على الفريق، وأن يلقى نفس مصير نجم نادي يوفنتوس الإيطالي «ديبالا» في منتخب الأرجنتين، وعدم نيل فرصته في الظهور بشكل جيد.

وخلال كأس العالم 2018 بروسيا، لم يشارك «ديبالا» سوى في مباراة وحدة ولمدة 22 دقيقة فقط، فيما ظل على دكة البدلاء في 4 مباريات.

ومن جهة أخرى، يرغب «صلاح» في البقاء هذا الموسم مع ليفربول، ورد الجميل للريدز، وتحقيق بطولات رفقة مدربه الألماني «كلوب»، خاصة بعد الانتدابات الأخيرة الضخمة التي جلبها الفريق.