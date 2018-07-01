أسباب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع نييمار و«مبابي

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قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة «فلورنتينو بيريز»، عدم محاولة التعاقد مع نجم كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية رغم رحيل الهداف التاريخي للنادي، البرتغالي «كريستيانو رونالدو».
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة «بيريز» في التعاقد مع ثنائي نادي باريس سان جيرمان الفنرسي، «نيمار دا سيلفا» و«كيليان مبابي»، أو أحدهما على أقل تقدير، لتعويض انتقال «رونالدو» إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وشددت صحيفة «آس» الإسبانية، على أن ريال مدريد انسحب بشكل كامل من صفقتي «نيمار» و«كيليان مبابي»، بعد أن اتضح عدم وجود أي أمل للحصول على خدمات أي منهما.
وأضافت أن رئيس النادي الباريسي، القطري «ناصر الخليفي»، أخبر رئيس ريال مدريد أن «نيمار» و«مبابي» لا يمكن المساس بهما، وعليه البحث عن لاعب آخر في السوق.
كما أشارت «آس» إلى أن ما صرح به «مبابي»، بعد تتويجه بلقب كأس العالم برفقة منتخب بلاده فرنسا، أنه يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان ولا يفكر بالرحيل، وهو ما قاله «نيمار»، قد صدم إدارة النادي الملكي، ما جعل «بيريز» يستسلم وينسحب بشكل نهائي.
وتكثف إدارة ريال مدريد حالياً من جهودها للتعاقد مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، «إيدين هازارد»، ليحل بديلاً لـ«رونالدو».