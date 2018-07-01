هزائم وانكسارات للانقلابيين في «حجة» - الجيش يحرر مواقع في «حيران» والزحف مستمر باتجاه «حرض»

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حققت قوات الجيش الوطني، باسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية،السبت 21 يوليو / تموز 2018م انتصارات جديدة على الانقلابيين في محافظة حجة (شمال اليمن) .
وتمكنت القوات من «تحرير عدد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية حيران شمالي محافظة حجة».
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلا عن مصدر عسكري «أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة، أمس السبت، ضد المليشيات تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية الجَعْدَة وقرية الحَرَامِلَة التابعتين لمديرية حيران إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرض».
وأضاف بأن «مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات القتالية».
وقد تمكنت قوات الجيش من أسر 10 من عناصر المليشيات معظمهم من الأطفال.