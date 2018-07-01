أوزيل يخرق حاجز الصمت ويسرد أزمته بشأن أردوغان بسبب مصير «ديبالا».. «صلاح» يرفض الانتقال إلى برشلونة أسباب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع نييمار و«مبابي جثث مرمية على أرصفة عدن ... تصفيات جسدية وصمت أمني مريب هزائم وانكسارات للانقلابيين في «حجة» - الجيش يحرر مواقع في «حيران» والزحف مستمر باتجاه «حرض» محمد صلاح هل يبرع بكرة السلة مثل كرة القدم الحكومة اليمنية تسلم المبعوث الاممي «ردا رسميا» بشأن «مقترحات الحديدة» وتضع «شروطها للتفاوض» توجيهات من الفريق علي محسن تخص «اليمنيين المغتربين» المشير هادي يوجه «برفع الجاهزية» ويلتقي «قائد عسكري رفيع» في «قصر المعاشيق» التحالف ينفذ عملية «انزال جوي» في الحديدة والحوثيون يستفيدون منه - تفاصيل
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته صفحة ليفربول الرسمية على حسابها على يوتيوب، يظهر فيه نجم فريق ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح أثناء التدريبات وهو يمارس رياضة كرة السلة.
ونشر ليفربول تغريده على حسابه على تويتر تقول: " يحلق عالياً بأحلامه وطموحاته .. لكن هل يستعد صلاح لـ NBA أيضاً؟
الملك المصري جاهز للموسم الجديد!"
ورغم مهاراته المذهلة بكرة القدم إلا أن صلاح لم ينجح بالتسديد داخل السلة إلا بعد محاولاتٍ عدة وانضم إليه أثناء اللعب لاعب الوسط الصربي ماركو جرويتش حيث حاول بدوره التسديد على السلة إلا أنه لم ينجح أيضاً.
من جانبها، تعوّل جماهير ليفربول على نجم الفريق الذي لقبته بـ"الملك المصري" لتحقيق الألقاب خلال الموسم المقبل بعد أن قادها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.