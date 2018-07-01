محمد صلاح هل يبرع بكرة السلة مثل كرة القدم

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته صفحة ليفربول الرسمية على حسابها على يوتيوب، يظهر فيه نجم فريق ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح أثناء التدريبات وهو يمارس رياضة كرة السلة.

ونشر ليفربول تغريده على حسابه على تويتر تقول: " يحلق عالياً بأحلامه وطموحاته .. لكن هل يستعد صلاح لـ NBA أيضاً؟

الملك المصري جاهز للموسم الجديد!"

ورغم مهاراته المذهلة بكرة القدم إلا أن صلاح لم ينجح بالتسديد داخل السلة إلا بعد محاولاتٍ عدة وانضم إليه أثناء اللعب لاعب الوسط الصربي ماركو جرويتش حيث حاول بدوره التسديد على السلة إلا أنه لم ينجح أيضاً.

من جانبها، تعوّل جماهير ليفربول على نجم الفريق الذي لقبته بـ"الملك المصري" لتحقيق الألقاب خلال الموسم المقبل بعد أن قادها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.