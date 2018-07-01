توجيهات من الفريق علي محسن تخص «اليمنيين المغتربين»

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وجه نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر ، اليوم الاحد 22 يوليو/تموز 2018م وزارة المغتربين بتفعيل إدارتها ومكاتبها المختلفة وحل مشكلات اليمنيين المغتربين والتواصل والاهتمام بهم.

واطلع نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه نائب وزير شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل على الجهود المبذولة في الاهتمام باليمنيين في دول الاغتراب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل حل مشكلات المغتربين والتواصل والاهتمام بهم، وتفعيل إدارات الوزارة ومكاتبها المختلفة.

وشدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة، مشيداً بالتسهيلات التي منحتها الكثير من الدول للمقيمين اليمنيين تقديراً للظروف الحالية التي تعيشها بلادنا.

وأكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالمغتربين اليمنيين وسعيها الكبير لوضع حد لمختلف مشكلاته وهمومه.

من جانبه قدم نائب وزير المغتربين موجزاً عن أوضاع الجاليات اليمنية والنجاحات التي تحققت في سبيل استقرار المغترب اليمني وتسهيل إجراءاته، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.