التحالف ينفذ عملية «انزال جوي» في الحديدة والحوثيون يستفيدون منه - تفاصيل

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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القى طيران التحالف العربي بقيادة السعودية ، اليوم الاحد 22 يوليو/تموز 2018م، مساعدات اغاثية للمواطنيين في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، «أن طائرات التحالف العربي، قامت بإنزال جوي لمواد اغاثة غذائية في مناطق وقرى (غرب) مركز مديرية الدريهمي».

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ، أن «عملية الانزال التي حدثت فجر الاحد استهدفت قرى في مناطق (قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية) وهي مناطق اشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي، حيث الاهالي عالقون ومحاصرون داخل منازلهم».

وصادرت مليشيات الحوثي معظم هذه المواد التي تم انزالها للمناطق السكنية المحاصرة والواقعة في منطقة الاشتباكات .

وقالت المصادر بأن «مليشيات الحوثي اقتحمت منازل مواطنين نزلت اليها المعونات الغذائية وقامت بنهبها، ومصادرتها».