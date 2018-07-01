قصف جوي عنيف على «هدف عسكري سري» للحوثيين وتدميره بالكامل

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 802

قصفت مقاتلات التحالف العربي ، اليوم الاحد 22 يوليو / تموز 2018 م ، احد الاهداف العسكرية السرية للانقلابيين في محافظة ذمار (شمال اليمن).

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة «أن طائرات التحالف دمرت مركزا للقيادة والاتصال تابعا لميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء».

وأوضحت المصادر أن «الطائرات استهدفت بأربع غارات صباح الأحد مركزا قياديا للميليشيات في المعهد التقني بمنطقة عَمْد بمديرية عنس شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات».