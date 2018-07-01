رسالة شديدة اللهجة من روحاني لترامب: لا تلعب بذيل الأسد.. ستندم

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 280

وجّه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تهديدا شديد اللهجة لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ونصحه بعدم "اللعب بذيل الأسد" لأنه سيندم على ذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الأحد.

قال روحاني خلال لقائه بعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين: "سيد ترامب لقد كنا دائما الجهة الصادقة والضامنة لأمن الممرات المائية في المنطقة عبر التاريخ"، وأضاف الرئيس الإيراني موجها نصيحة لنظيره الأمريكي: "لا تلعب بذيل الأسد، ستندم".

وحذر الرئيس الإيراني من شن حرب على إيران، مشيرا إلى أن عملية السلام مع طهران هي "أم عمليات السلام" والحرب معها "أم الحروب"، حسب تعبيره.

يذكر أن واشنطن خرجت من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على طهران، بسبب نشاطها النووي وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الجوار وبرنامجها الصاروخي ودعمها لـ"الإرهاب".