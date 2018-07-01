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التجمع اليمني للاصلاح

الحكم بإعدام أحد ملكات الجمال لهذا هو السبب

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حكمت محكمة كينية، السبت، بالإعدام على ملكة الجمال، وورث كاماندي. وجاء الحكم بعد اتهامها بقتل صديقها بـ25 طعنة بسكين.

وكانت روث كاماندي، إحدى ملكات الجمال الكينيات، والتي تبلغ من العمر 24 ربيعا، اختيرت أجمل نزيلة في السجون الكينية، بعدما اعتقلت بتهمة قتل صديقها فريد محمد، عمدا، سنة 2015، وتنتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

ونقلت وسائل إعلام عن القاضية في المحكمة العليا جيسي ليسيت: "أريد أن يعرف الشباب أنه ليس من المقبول قتل أي شخص في هذا العالم، وأن القتل جرم لا يغتفر".

وأشارت القاضية إلى أن كاماندي لم تظهر أي ندم على جريمتها العنيفة، ودافعت عن نفسها بكل قناعة من دون أي مبرر منطقي.

ورحبت عائلة الضحية بالحكم الصادر بحق كاماندي، داعية إلى ضرورة أن ينال كل مجرم عقاب ما يقترفه.

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