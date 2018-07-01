اليهود يتدفقون مقتحمين المسجد الأقصى بأعداد تفوق الالاف يهودي

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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اقتحم ما يزيد عن ألف مستوطن يهودي المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد، تحت حماية شرطة الاحتلال وشرعوا بتأدية طقوس تلمودية، وسط حالة من التوتر بين المصلين الذي حاولوا التصدي للاقتحام.

ويأتي الاقتحام استجابة لدعوات منظمات يهودية متطرفة لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى "للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل مئات المستوطنين".

بدوره، أكد مدير شؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن هناك "هجمة مسعورة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود"، لافتا أن عدد المقتحمين للأقصى وصل 1023 مستوطن، بحماية القوات الخاصة الإسرائيلية".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "المقتحمين يحاولون أداء صلوات تلمودية وطقوس دينية، في محاولة لفرض وافع جديد على الأقصى"، لافتا أن دائرة الأوقاف "أطلقت دعوة لشد الرحال للمسجد الأقصى والتواجد فيها بكثافة، وهذا واجب على كل مسلم في ظل هذه الهجمة المسعورة من قبل المتطرفين".

وقال الكسواني: "واجب على كل مسلم أي يشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ونحن نريد تواجدا كبيرا للمصلين، لأن هذا هو الذي يبدد المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن "هؤلاء المتطرفين يسعون إلى فرض واقع ومعادلة جديدة على الأقصى في ظل أعيادهم اليهودية المزعومة، والتي يريدون من خلالها ممارسة تقوسهم الدينية وعربدتهم على المسجد الأقصى".

وسبق الاقتحام حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة طالت مرابطين وناشطين في مجال التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن من بين المعتقلين: المعلمة والناشطة هنادي الحلواني، وعمرو أبو عرفة، ومأمون الرازم، وروحي كلغاصي، ومحمد الدباغ، وجهاد قوس.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن "اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى يشكل عدونا جديدا على شعبنا، ويتطلب وقفة جادة من أمتنا ومن كل حر وغيور لنصرة الأقصى ووقف الاقتحامات المتزايدة والانتهاكات المستمرة بحق المقدسات".

ودعت "حماس" على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل "عربي21" نسخة منه، أهالي القدس المحتلة والضفة الغربية إلى "التصدي لاقتحامات المستوطنين والرباط في ساحات المسجد الأقصى، وتصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال ومستوطنيه".

وشدد القانوع على أن "استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال".