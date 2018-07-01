ثلاث دول عربية ضمن أقوى 20 دولة بالعالم.. تعرف عليها

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش القوة العالمية تلتها روسيا ومن ثم الصين- جيتي

نشر مركز أمريكي تصنيفا جديدا للدول الأقوى في العالم، مراعيا النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية، وضمت قائمة الـ20 دولة الأقوى ثلاث دول عربية.

وبحسب تصنيف مركز "US News and World" الأمريكي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على عرش القوة العالمية، تلتها روسيا ومن ثم الصين.

في حين احتلت ألمانيا القوة الرابعة في العالم، وبريطانيا القوة الخامسة، وفرنسا القوة السادسة، واليابان القوة السابعة، والاحتلال الإسرائيلي القوة الثامنة.

وضمن قائمة الدول الـ20 الأقوى في العالم، احتلت السعودية القوة التاسعة، والإمارات القوة العاشرة، وقطر القوة العشرين، في حين نالت مصر القوة الـ25 العالمية.