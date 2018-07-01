نجاة مسئول امني رفيع في عدن من محالة اغتيال

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أصيب نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب أبو مشعل الكازمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، خلال قيادته مهمة أمنية رسمية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال موقع وزارة الداخلية ، إن مطلوب أمني يُدعى (س.ع) ألقى قنبلة يدوية كانت بحوزته صوب العقيد أبو مشعل الكازمي، الذي كان يقود عملية مداهمة أمنية للقبض على عصابة خارجة عن النظام والقانون في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن إصابة أبو مشعل، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكد الموقع نقلا عن مصدر أمني، القبض على المطلوب الأمني وإيداعه سجن قوات الأمن الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته للعدالة، فيما فر أربعة آخرون كانوا معه إلى جهة مجهولة ويجري ملاحقتهم للقبض عليهم.
وجدد المصدر ذاته، تأكيده بأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، وستواصل أداء واجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.