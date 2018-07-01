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التجمع اليمني للاصلاح

زلزالان يضربان جنوب إيران

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- رويترز
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ذكر التلفزيون الرسمي في إيران أن زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة على الترتيب هزا إقليم هرمزجان بجنوب البلاد يوم الأحد لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.
وقال مسؤول محلي في هرمزجان للتلفزيون الرسمي "وقع الزلزالان على حدود إقليمي فارس وهرمزجان ولم نتلق أي تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو إصابات".

 
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