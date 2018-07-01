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نجم ريال مدريد يحزم حقائبه للرحيل ويلحق برونالدو إلى إيطاليا  

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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يبدو أن اللاعب كريم بنزيمة مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الأسباني أصبح أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


صحيفة "آس" الأسبانية تقول -نقلًا عن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو- أن المهاجم الدولي الفرنسي في طريقه بالفعل للرحيل إلى النادي الملكي بعد تسع أعوام قضاها داخل النادي، حاله حال زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن بنزيمة كان قد ارتبط في الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي للعمل مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، قبل أن يخرج أوريليو دي لاورينتيس وينفي تلك التقارير.


لذلك صرَّح دي مارزيو الذي يعمل في شبكة "سكاي إيطاليا" أن بنزيمة في طريقه للانتقال إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي وأنه ووكيل أعماله وصلا إلى مرحلة متقدمة للغاية من المفاوضات مع إدارة الروسونيري

من جانبه، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يقف في طريق رحيل مهاجمه الفرنسي عن البرنابيو، حيث يعرض ميلان على بنزيمة الحصول على راتبه الحالي والذي يُقدر بـ9 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2021، أي أطول بعام واحد من عقده الحالي في مدريد.

لكن هناك حالة من التخبطات في التصريحات حدثت مؤخرً بين دي مارزيو ووكيل بنزيمة الذي نفى انتقال موكله إلى ميلان، بينما أشار الخبير الإيطالي الموثوق أن بنزيمة /31 عامًا/ سينتقل إلى ميلان وأن المفاوضات كانت عن طريق وكيل ىخر، مؤكدًا أن اللاعب ينوي تغيير وكيله الحالي.

 
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