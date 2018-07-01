ميليشيات الحوثي تترنح في صعدة .. والجيش يطوق «باقم»

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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بمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اقترب الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة.

وأعلن قائد اللواء «102 خاصة» في الجيش اليمني العميد ياسر الحارثي أن القوات اليمنية تطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، لافتا إلى أنه لم يتبق على نهاية «عملية الثقب» التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل.

وكشف الحارثي أن بضعة أمتار تفصل الجيش اليمني عن دخول مركز المديرية. وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة انكسار، إضافة إلى رفع حالة الاستنفار في صفوفها، الأمر الذي جعلها تدفع بمجاميع من الأطفال المغرر بهم إلى جبهات القتال. وقد استكمل الجيش اليمني، مدعوما بقوات التحالف العربي، استعادة وتأمين عدد من المواقع الإستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني والأمن مسنودة بالتحالف تمكنت من إفشال محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم، لافتا إلى أن الجيش نفذ هجوما معاكسا تمكن خلاله من استعادة السيطرة على ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية. وأكد المصدر أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.