عالم شهير يكشف: هذا ما يعانيه أهل السنة في إيران

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اتهم العالم السني البارز في إيران مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، السبت، سلطات بلاده بالتحيّز ضد أهل السنة من خلال عدم إعطائهم فرصا بالوظائف الحكومية.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "اعتماد" المعروفة بتوجهها الإصلاحي في إيران، مع "زهي" الذي تحدّث عن مشاكل البلاد، وأوضاع أهل السنة فيها.

وقال العالم السني: "الرئيس حسن روحاني أجرى تغييرات كبيرة في المناطق ذات الغالبية السنية، حين انتُخب رئيسا في 2013".

وأضاف: "كما نتوقع منه تعيين أشخاص من السنة بمناصب مهمة، ولهذا صوتنا له".

ولفت "زهي" إلى أن السنة يشكلون 75 بالمائة من سكان محافظتي "سيستان" و"بلوشستان" (جنوب شرق)، ورغم ذلك فإن 18 موظفا فقط من أصل 300، يعملون في إحدى المؤسسات الحكومية.

وطالب بـ"عدم حرمان المؤهلين لدواعٍ مذهبية وعقائدية"، مؤكدا أن "التمييز في التوظيف أثر سلبا على الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بالمنطقة".

وشدد على أن المواطنين يواجهون ضغوطا مذهبية في المناطق ذات الأقلية السنية، معبرا في الوقت ذاته عن دعمه للمفاوضات التي تجريها طهران في الداخل والخارج، لكنه أوصى بعدم الاستمرار في التفاوض مع واشنطن.

وأكد أنها "لن تكون لصالح البلاد في الوقت الراهن"، داعيا إلى خوض مفاوضات مع الشعب والقبول بشروطه بدلا من التفاوض مع الولايات المتحدة.

ويتركز الوجود السني في إيران بـ9 محافظات تتوزع في جنوب وغرب العاصمة طهران.