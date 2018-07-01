قوات الجيش تحقق تقدمات جديدة في حجة

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، مواقع جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة .

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة عن مصدر عسكري " إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية منذ، صباح اليوم تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادي حيران" .

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من عناصر المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عشرة من عناصر مليشيا الحوثي شرق قرية الجعدة بوادي حيران .