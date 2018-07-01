البيضاء.. استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استشهدت، اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، طفلة برصاص احد قناصي مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية قوله "إن الطفلة أبرار علوي عبدالله الفيضي 12عام، من أهالي قرية صلواع بمديرية ذي ناعم استشهدت برصاص قناص حوثي".

في غضون ذلك استشهد المواطن أحمد موسى الضروي الحميقاني، إثر إنفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في حيد مسود بالضروة بمديرية الزاهر بالبيضاء.