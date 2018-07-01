قوات الجيش تحقق تقدمات جديدة في حجة البيضاء.. استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي خاص وحصري للمتزوجين فقط تدشين امتحانات الثانوية العامة لأبناء الجالية اليمنية بماليزيا بتر «5 آلاف قدم سعودي» لهذا السبب حماس: القصف بالقصف والقنص بالقنص لماذا يدرس الصينيون في الخارج؟ مقاتلات التحالف تستهدف مركز عمليات للمليشيا بصرواح كتائب القسام تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل .. «صلاح» ينافس نجوم العالم على «الكرة الذهبية» - الاعلان عن قائمة المرشحين
استشهدت، اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، طفلة برصاص احد قناصي مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية قوله "إن الطفلة أبرار علوي عبدالله الفيضي 12عام، من أهالي قرية صلواع بمديرية ذي ناعم استشهدت برصاص قناص حوثي".
في غضون ذلك استشهد المواطن أحمد موسى الضروي الحميقاني، إثر إنفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في حيد مسود بالضروة بمديرية الزاهر بالبيضاء.