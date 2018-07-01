خاص وحصري للمتزوجين فقط تدشين امتحانات الثانوية العامة لأبناء الجالية اليمنية بماليزيا بتر «5 آلاف قدم سعودي» لهذا السبب حماس: القصف بالقصف والقنص بالقنص لماذا يدرس الصينيون في الخارج؟ مقاتلات التحالف تستهدف مركز عمليات للمليشيا بصرواح كتائب القسام تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل .. «صلاح» ينافس نجوم العالم على «الكرة الذهبية» - الاعلان عن قائمة المرشحين عاجل : الحوثيون يستغيثون بجمهورية الصين لمنع سقوط ميناء الحديدة ومأرب برس يكشف مغالطات الحوثيين في مراسلاتهم الدولية استثمارات ايران في دبي تلفظ أنفاسها الأخيرة ... تقرير إماراتي يثير الريبة
دشّن السفير الدكتور عادل محمد باحميد سفير اليمن لدى ماليزيا صباح اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، بالعاصمة الإدارية بوتراجايا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018م في المدارس اليمنيّة لأبناء الجالية في ماليزيا .
وتقدم لاختبارات هذا العام 102 طالب وطالبة يتوزعون على مركزين امتحانيين في كلٍّ من العاصمة الإدارية بوتراجايا وولاية بينانج الماليزية.
هذا وقام السفير باحميد بجولة تفقدية للقاعات الإمتحانية في المدرسة العربية العالمية الحديثة بالعاصمة الإدارية بوتراجايا واستمع من اللجنة الاشرافية الى شرح عن سير العملية الامتحانية التي تجرى في أجواء هادئة ومستقرة وفقاً للضوابط والموجّهات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم.
وأكد السفير باحميد إلى أن هذا العام يتميز عن غيره من الأعوام السابقة من حيث التنسيق الجيد والتكاملي بين الملحقية الثقافية للسفارة والمجلس التعليمي للجالية وإشراف وتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن بإنشاء لجنة خاصة وكونترول خاص بالامتحانات الأساسية والثانوية
كما قام السفير باحميد بالاطمئنان على سير العملية الامتحانية بولاية بينانج الماليزية عبر الاتصال الهاتفي المباشر باللجنة الاشرافية هناك برئاسة الدكتور عبدالقوي القدسي نائب رئيس اللجنة الاشرافية رئيس المجلس التعليمي والذي حثه فيه على توفير الاجواء الامتحانية المناسبة لكافة طلابنا وطالباتنا في ولاية بينانج والولايات المجاورة.