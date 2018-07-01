تدشين امتحانات الثانوية العامة لأبناء الجالية اليمنية بماليزيا

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دشّن السفير الدكتور عادل محمد باحميد سفير اليمن لدى ماليزيا صباح اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، بالعاصمة الإدارية بوتراجايا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018م في المدارس اليمنيّة لأبناء الجالية في ماليزيا .

وتقدم لاختبارات هذا العام 102 طالب وطالبة يتوزعون على مركزين امتحانيين في كلٍّ من العاصمة الإدارية بوتراجايا وولاية بينانج الماليزية.

هذا وقام السفير باحميد بجولة تفقدية للقاعات الإمتحانية في المدرسة العربية العالمية الحديثة بالعاصمة الإدارية بوتراجايا واستمع من اللجنة الاشرافية الى شرح عن سير العملية الامتحانية التي تجرى في أجواء هادئة ومستقرة وفقاً للضوابط والموجّهات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد السفير باحميد إلى أن هذا العام يتميز عن غيره من الأعوام السابقة من حيث التنسيق الجيد والتكاملي بين الملحقية الثقافية للسفارة والمجلس التعليمي للجالية وإشراف وتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن بإنشاء لجنة خاصة وكونترول خاص بالامتحانات الأساسية والثانوية

كما قام السفير باحميد بالاطمئنان على سير العملية الامتحانية بولاية بينانج الماليزية عبر الاتصال الهاتفي المباشر باللجنة الاشرافية هناك برئاسة الدكتور عبدالقوي القدسي نائب رئيس اللجنة الاشرافية رئيس المجلس التعليمي والذي حثه فيه على توفير الاجواء الامتحانية المناسبة لكافة طلابنا وطالباتنا في ولاية بينانج والولايات المجاورة.