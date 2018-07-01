بتر «5 آلاف قدم سعودي» لهذا السبب

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تسببت مضاعفات مرض السكري في بتر 5 آلاف قدم سعودي سنوياً، بحسب ما كشفته الإحصائيات الصادمة من الاتحاد الدولي للسكر، والتي نقلتها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء على لسان رئيس لجنة التثقيف الصحي في الجمعية الدكتور باسم فوتا.

وقال خلال حفل أقامته الجمعية بالمنطقة الشرقية: "إن هناك نحو 3 ملايين سعودي مصابون بضغط الدم، كما توجد مؤشرات تحسن في الأرقام نظرا إلى ارتفاع الوعي، مع انخفاض حالات بتر الأقدام بنسبة 30% سنويا".

وتحدث الدكتور فوتا عن الحملة التي أقامتها الجمعية مؤخراً، والتي شملت 6 آلاف شخص خلال شهر كامل، 70% منهم رجال، و30% نساء.

وأظهرت نتائج الحملة أن 35% من المشاركين عانوا من السمنة، وأن 45% من النساء بدينات، مع ملاحظة وجود 800 شخص بنسبة 13% لديهم ارتفاع في مستوى ضغط الدم، كما رصدت الحملة أن هناك 600 شخص كانت لديهم ارتفاعات في مستوى سكر الدم، منهم 250 حالة جديدة، ومعظمهم لديهم سمنة ولا يمارسون الرياضة وهم في مرحلة ما قبل السكري.