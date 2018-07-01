حماس: القصف بالقصف والقنص بالقنص

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حملت حركة المقاومة الاسلامية حماس، الاحتلال الاسرائيلي عواقب قصف قطاع غزة؛ مؤكدة حق المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وترسيخ معادلة الردع علي أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي، إن”اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه”.

وأضاف برهوم”أن الاحتلال يتحمل النتائج والعواقب، فتصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص”، مؤكدا أن المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات.

وتابع برهوم قائلا إن “شعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة الباسلة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية”.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 من كتائب القسام، وأصيب المئات جراء قصف صهيوني علي قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده برصاص قناص علي حدود القطاع.