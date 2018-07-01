مقاتلات التحالف تستهدف مركز عمليات للمليشيا بصرواح

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، عدة غارات جوية واستهدفت مركز عمليات تابع للمليشيات الانقلابية في صرواح بمحافظة مأرب (شرق اليمن).
وأفاد المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف العربي استهدف مركز عمليات المليشيات الإنقلابية غرب صرواح بمحافظة مأرب.
وبحسب المركز فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.