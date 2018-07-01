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التجمع اليمني للاصلاح

مقاتلات التحالف تستهدف مركز عمليات للمليشيا بصرواح

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات
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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، عدة غارات جوية واستهدفت مركز عمليات تابع للمليشيات الانقلابية في صرواح بمحافظة مأرب (شرق اليمن).

 وأفاد المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف العربي استهدف مركز عمليات المليشيات الإنقلابية غرب صرواح بمحافظة مأرب.

 وبحسب المركز فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

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