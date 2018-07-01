«صلاح» ينافس نجوم العالم على «الكرة الذهبية» - الاعلان عن قائمة المرشحين

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجمعة، قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا ليوفينتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني.

ووفقًا لموقع المجلة الإليكتروني، ضمن القائمة، رونالدو الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2018، كما كان هدافًا للبطولة.

وكذلك ليونيل ميسي الذي توّج مع برشلونة بالثنائية المحلية الدوري الإسباني (الليغا)، وكأس الملك، وحصوله على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الكبرى.

أما محمد صلاح فقد توّج بالحذاء الذهبي في "البريميرليغ"، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من النقاد والرابطة وإنجلترا.

أما الفرنسي أنطوان غريزمان فقد فاز مع أتليتكو مدريد الإسباني بلقب الدوري الأوروبي (يوربا ليغ)، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

وحصد البلجيكي كيفين دي بروين لقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) مع مانشستر سيتي بالإضافة إلى تتويجه معه بلقب الكأس المحلية.

وضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش الذي توّج مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري الأبطال، بالإضافة إلى حصوله على فضية المونديال، وفوزه بجائزة أفضل لاعب بكأس العالم.

بالإضافة إلى الفرنسي رافائيل فاران الذي توّج مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري الأبطال، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

وكذلك البلجيكي إيدين هازارد الذي حصد برونزية كأس العالم في روسيا، واحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل اللاعبين بالبطولة، وأخيرًا الفرنسي نغولو كانتي الفائز مع منتخب بلاده بلقب المونديال.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أكثر لاعبين توجا بها برصيد 5 كرات لكل منهما، في آخر 10 سنوات.