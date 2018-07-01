قوات الجيش تواصل تمشيط التحيتا وتلقي القبض على خلية حوثية نائمة

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني، انها اعتقلت اليوم السبت 21يوليو/تموز2018م، 35 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية كانوا مختبئين في مدينة التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله "أن قوات الجيش تمكنت من القى القبض على عناصر المليشيا بعد عملية رصد وتعقب دقيقة اثناء محاولة عناصر المليشيا الخروج من المدينة".

الى ذلك فقد أحبطت قوات الجيش الوطني و المقاومة الشعبية صباح اليوم ، محاولة تسلل فاشلة قامت بها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة وفقا لما ذكر موقع الجيش.

وأكد المصدر ان قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد ان كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.