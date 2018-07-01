مقتل مجاميع من الحرس الثوري الإيراني داخل ايران

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قتل 11 شخصًا وأصيب 8 آخرين من قوات الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مجموعة من المسلحة على الحدود الإيرانية – العراقية.

ونقلت وكالة "ارنا" الإيرانية عن سلطات الأمن تأكيدها عدم تحديد هوية المنفذين حتى الآن، موضحة أن الاشتباكات وقعت خلال الفترة من الثانية إلى الرابعة صباح اليوم.

وأوضحت السلطات الإيرانية أن الهجوم وقع في مدينة مریوان غرب البلاد، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.