بعد رحيل جيله الذهبي.. هكذا يخطط برشلونة لصناعة المستقبل

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 291

سيدخل نادي برشلونة الإسباني، الموسم الكروي الجديد، لأول مرة بدون ثنائي وسط ميدان الأسطوري، بعدما رحل «أندريس إنييستا» إلى «فيسيل كوبي» الياباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليلحق بذلك برفيقه «تشافي هيرنانديز» الذي انتقل إلى السد القطري، صيف 2015.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، تخطط إدارة برشلونة لصناعة جيل جديد من أجل مستقبل أفضل لعملاق كتالونيا، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي أكدت أن البلوغرانا حاول في السنوات الماضية التعاقد مع لاعبين في حالة جيدة يقدمون إضافة في وقتها، إلا أنه أيضاً تعاقد مع العديد من اللاعبين للمستقبل.

وأوضحت «ماركا» أنه منذ بداية انتهاء جيل برشلونة الذهبي الذي حقق للنادي كل شيء، بدأت الإدارة في التجهيز للمستقبل لمحاولة استمرار تحقيق البطولات والانجازات.

وأضافت أن بداية هذه الخطوات كانت بالتعاقد مع الحارس الألماني الشاب «مارك تير شتيجن» ليكون بديلاً للحارس السابق «برافو»، حتى جاءته الفرصة كاملة بعد رحيل الحارس الشيلي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وأصبح من أفضل حراس العالم في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التغير الآخر الكبير بالنسبة لبرشلونة في الأعوام الماضية كان التعاقد مع المدافع الفرنسي «صامويل أومتيتي» من نادي ليون الفرنسي، لتعويض اعتزال «كارليس بويول» بأفضل شكل.

وأكملت أن برشلونة بدأ بالفعل في التحضير للمستقبل بتعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب «لينجيلت» من نادي أشبيلية الإسباني منذ أيام قليلة، حيث وضعته الصحيفة الإسبانية أفضل بديل للمتقدم في العمر «جيرارد بيكيه».

وأشارت «ماركا» إلى أن برشلونة حرص على تحويل لاعب الوسط الشاب أبن أكاديمية «لاماسيا»، «سيرجي روبيرتو» من مركز لاعب الوسط إلى الظهير الأيمن والذي أجاد فيه بشكل كبير بالإضافة إلى تدعيمه بالشاب البرتغالي «نيلسون سيميديو»، لتعويض رحيل الظهير البرازيلي «داني ألفيش» عن الفريق في صيف عام 2016.

وأخيرا التعاقد مع البرازيلي «آرثر» وتسليمه الرقم التاريخي 8 الخاص بالرسام «أندريس إنيستا»، في رسالة واضحة أن برشلونة تسلم جيلا جديدا راية التحدي بعد رحيل جيله الذهبي حقق كل شيء.